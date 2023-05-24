Dolar
19.90
Euro
21.39
Altın
1,958.52
ETH/USDT
1,806.00
BTC/USDT
26,440.00
BIST 100
4,424.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Abdulselam Durdak  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

İstanbul

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cerablus’ta geri dönüş projesi temel atma töreni düzenlendi
Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 835 bin oldu
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı

Benzer haberler

BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

BDDK'dan bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 68 milyar lira oldu

BDDK, deprem bölgesindeki DASK teminatlarının kullanımında kolaylık sağlanmasını istedi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 971 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 971 milyar lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet