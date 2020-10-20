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Ekonomi

BDDK'dan bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin yönetmelik taslağı

Görüşe açılan yönetmelik taslağına göre, bankalar topladıkları fiziki altınların karşılığını, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirilmesi olarak açıklanan "milyem değerler" üzerinden belirleyecek

Belgin Yakışan Mutlu   | 20.10.2020
BDDK'dan bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin yönetmelik taslağı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

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