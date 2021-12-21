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Ekonomi

BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak

Belgin Yakışan Mutlu   | 21.12.2021
BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

BDDK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunun gözlendiği belirtildi.

Söz konusu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanan paylaşımda, "Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." denildi.

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