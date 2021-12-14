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Ekonomi

BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.12.2021
BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi

İstanbul

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.

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