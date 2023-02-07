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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesi Bedi Uçar Apartmanı’nda ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Ekonomi

BDDK: Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak kredilerin vadeleri bankalarca belirlenebilecek

BDDK, "Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak ve yapılandırılacak kredilerin vadeleri, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil bankalarca belirlenebilecek." açıklamasında bulundu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.02.2023
BDDK: Depremlerden etkilenen illerde yerleşik kişilere kullandırılacak kredilerin vadeleri bankalarca belirlenebilecek

İstanbul

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