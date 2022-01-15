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Ekonomi

BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 15.01.2022
BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti

İstanbul

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

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