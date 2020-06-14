BDDK Başkanı Akben: Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde 50'ye yakın düzenleme yaptık
BDDK Başkanı Akben, "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık." dedi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50'ye yakın düzenleme yaptık." dedi.
Akben, "Proaktif düzenleme yaklaşımı, sektörün aktif olarak koordine edilmesi, son derece önem arz eden bir durumdu." diye konuştu.
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