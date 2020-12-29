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Ekonomi

Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Doğal reçine ve asetik asidin de aralarında olduğu sanayi ürünleri ile bazı akümülatör ve pil çeşitleri, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Zeynep Canlı   | 29.12.2020
Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Ankara

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, doğal reçine, lityum iyon akümülatör, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril gibi madde ve malzemelerin de aralarında bulunduğu bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında, 15 Şubat 2022'ye kadar geçerli olmak üzere çeşitli miktarlarda tarife kontenjanları açıldı.

Söz konusu ürünlerin ithalatı için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek.

Karar kapsamında, ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekecek.

Söz konusu karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğlerle belirlenecek.

Düzenlemede yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

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