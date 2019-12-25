Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,219.00
Altın
1,497.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye verilecek
logo
Ekonomi

Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 7 farklı kalemdeki ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi, 1 Ocak 2020 itibarıyla TSE tarafından gerçekleştirilecek.

Erhan Cihan Ünal   | 25.12.2019
Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapılan 7 farklı kalemdeki 285 bini akaryakıt ve LPG sayacı olmak üzere 350 bin ölçü veya tartı aletinin muayenesinin artık TSE tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nin 11 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenlemeyle akaryakıt ve LPG sayaçları, 2000 kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri ve 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayene işlemlerinde bir devir söz konusu oldu."

Kredi kartıyla ödenebilecek

1 Ocak itibarıyla söz konusu muayene işlemlerine ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği, muayene ücretlerinin başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemiyle ödenebileceği bildirildi.

Açıklamada, düzenlemeden yaklaşık 12 bini akaryakıt istasyonu, 13 bini de tartı kullanıcısı olmak üzere 25 bin kullanıcının etkileneceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama bağlamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında bir protokol imzalandı. 2020 yılı itibarıyla muayenesi TSE tarafından yürütülecek ölçü ve tartı aletleriyle ilgili tüm süreçler, bu protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'

Benzer haberler

Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak

Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu

Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu
Sanayide verimlilik arttı

Sanayide verimlilik arttı