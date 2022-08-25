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Ekonomi

Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi.

Göksel Yıldırım   | 25.08.2022
Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak

Ankara

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.

Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.


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