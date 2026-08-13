Baykar, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri olmasına ilişkin, "Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baykar: Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz Baykar, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri olmasına ilişkin, "Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baykar’ın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Şirketin dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatçısı olduğuna işaret edilen açıklamada, 2025 yılı içerisinde 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Elde edilen ihracat rakamıyla, şirketin toplam gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasının ihracattan sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 5 yıldır aralıksız Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon lira vergiyle Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde birinci, Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon lira vergiyle ikinci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz."