Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya yayınına konuk oldu

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, üretim serüvenlerinin zaman geçtikçe büyüdüğünü belirterek, "Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor." dedi.

Behçet Alkan   | 03.07.2020
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya yayınına konuk oldu

Nevşehir

 Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde, KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programda, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

Hayata geçirdikleri projelerin, teknik ekibin eseri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi olarak adlandırılan Bayraktar İHA'nın üretiminin ardından yeni proje ve eserlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Bayraktar, "İnancımız sağlam, düsturumuz doğru olursa, adaba ve ahlaka riayet eder, aklımızı kullanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Allah'a şükür bizim de beş buçuk kilo ile başladığımız üretim serüvenimiz zaman geçtikçe büyüdü. Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor." diye konuştu.

Alatlı ise konuşmasının ardından Selçuk Bayraktar'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bini aştı
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 385'e çıktı

Benzer haberler

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya yayınına konuk oldu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya yayınına konuk oldu

On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki 'Saç Müzesi'nde sergileniyor

Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Ekim'e kadar yapılamayacak