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Ekonomi, Savunma sanayisi

Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.

Barış Seçkin  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı

Ankara

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