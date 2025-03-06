Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı
Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.
Ankara
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