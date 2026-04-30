Batı Karadeniz'deki KOBİ'lerin "yeşil dönüşümü"nde imalat ve turizm sektörleri önceliklendirilecek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Zonguldak, Karabük ve Bartın'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetleri için 235 milyon lira destek verilerek özellikle imalat ve turizm sektörlerinin büyümelerine ivme kazandırılacak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının ikinci haberinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin bilgiye yer verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansörlüğünde ve Bakanlığın uygulama birimi olduğu Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi kapsamında, 400 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Proje çerçevesinde sağlanacak kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak kapsayıcı yeşil dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak.

Proje, 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. İstihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki KOBİ'lere destek

BAKKA tarafından, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi kapsamında 235 milyon lira destek sağlanacak.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlar için proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle, yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla imalat, turizm ve bitkisel üretim sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim süreçleri ve iş modellerinin, yeşil geçişinin çevresel sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda desteklenmesi hedefleniyor.

Ayrıca, bu dönüşüm sürecine katkı sağlaması, yüksek katma değerli, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi ve bunun üretimde verimliliği teşvik edecek şekilde yaygınlaştırılması için KOBİ'lere destek aktarılacak. KOBİ'lere belirlenen önceliklere ilişkin yatırımlara, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın destek sağlanacak. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 9 ay içinde tamamlanması gerekecek.

Bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan projeler öncelikli olacak

Proje kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan işletmelere, değerlendirme sürecinde avantaj puan verilecek. Buna göre, kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençlerin sahip olduğu ya da yönettikleri KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası, kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ortaklık yapısına sahip KOBİ'lerde ise ortakların yüzde 50'sinden fazlasının kadınlara veya gençlere ait olması durumunda işletmeler avantajlı olacak. Kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam oluşturmayı hedefleyen projelere de ilave puan sağlanacak. Bölge planı ile bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan diğer strateji ve analiz raporlarında yeşil geçiş sürecinden daha fazla etkilenebileceği belirlenen il ve ilçelerde yürütülecek projeler de destek sürecinde önceliklendirilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

Desteklenecek projelerin Avrupa Birliği 2020 Yeşil Taksonomisi'nde yer alan çevresel hedeflerden en az birine katkı sağlaması önem taşıyacak.

İklim değişikliğinin azaltılması ve uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ile restorasyonunun hedeflendiği projeyle, başta kadın ve gençler olmak üzere yeşil geçişten etkilenecek hedef kırılgan gruplara yeni istihdam imkanları oluşturan veya halihazırda çalışanların daha iyi iş olanaklarına kavuşmalarını sağlayan proje teklifleri öncelikle desteklenecek.