Dolar
26.79
Euro
28.78
Altın
1,931.22
ETH/USDT
1,636.40
BTC/USDT
25,780.00
BIST 100
8,155.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 8 ayda 1 milyar 741 milyon 616 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı

Antalya

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 3 ilden 27 farklı sektörde yurt dışı satışlarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bölgeden ağustosta 196 milyon 137 bin dolarlık ihracata imza atan birlik üyesi firmaların, 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde 1 milyar 741 milyon 616 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdiğini bildiren Çavuşoğlu, 2 milyar dolar rakamına doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Ağustosta en fazla ihracat Çin'e yapıldı

Bölgeden yüzlerce çeşit ürünü dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ihracatın 44 milyon 367 bin dolarla maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini belirtti.

Doğaltaş ağırlıklı ihracata sahip olan sektörün uzun zaman sonra yeniden ilk sıraya yerleştiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu sektörü ise sırasıyla yaş sebze ve meyve, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi sektörü takip etti." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ürün gönderilen ülkenin ise yaklaşık 25 milyon dolarlık rakamla Çin'in olduğunu bildirdi.

Çin'e olan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Çin'in dışında ilk 5'te Almanya, Rusya, ABD ve Türkmenistan'ın yer aldığını aktardı.

Yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 27,44 arttı

Yılın 8 ayında da bölge ihracatçılarının ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizden 8 ayda en fazla ihracatı 577 milyon 520 bin 69 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracatı geçen yılın 8 aylık dönemine kıyasla yüzde 27,44 oranında artış gösterdi. Listenin ikinci sırasında ise 303 milyon 203 bin 238 dolar ihracatla maden ve metaller sektörü yer aldı. İlk 5'te ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya, demir ve demir dışı metaller sektörleri yer aldı. 8 aylık dönemde en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke 160 milyon 982 bin 409 dolar ile Almanya oldu. Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 20,33 arttı. Almanya'yı Çin, Rusya, Ukrayna ve Romanya takip etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz

Benzer haberler

Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı

Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustos ayında 1,05 milyar dolarlık ihracat
Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla geriliyor

Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla geriliyor
Phaselis Antik Kenti'ndeki ana caddenin tamamı gün yüzüne çıkarılıyor

Phaselis Antik Kenti'ndeki ana caddenin tamamı gün yüzüne çıkarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet