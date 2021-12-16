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Ekonomi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden 11 ayda 613 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı

Batı Akdeniz Bölgesi'nden gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 613 milyon 242 bin dolara ulaştı.

Orhan Çiçek   | 16.12.2021
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden 11 ayda 613 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracatı

Antalya

AA muhabirinin, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın 11 aylık döneminde 519 milyon 636 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artarak ihracatçıyı sevindirdi.

Sektörde, en çok 335 milyon 920 bin dolarla taze sebze ihraç edildi. Taze meyve 258 milyon 232 dolarla ikinci, turunçgiller de 19 milyon 79 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Birliğin 11 ayda yaptığı ihracat 613 milyon 242 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihraç edilen ürün sıralamasında domates ilk sırada yer aldı, sonrasında sırasıyla biber, kiraz ve vişne geldi.

Ülke grupları arasında ise Almanya 149 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi 73 milyon 813 bin dolarla Rusya ve 58 milyon 44 bin dolarla Bulgaristan izledi.

 "Temiz ürün noktasında ülke olarak çok iyi yerlere geldik"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, özellikle salgın sürecinde önemli ölçüde ihracat artışının yaşandığını söyledi.

Ürün çeşitliliğinin artmasıyla biber ihracatının da çok ciddi boyutlara geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla 145 milyon dolarlık bir domates ihracatı söz konusuyken 130 milyon doları geçen de biber ihracatı var. Zaman içerisinde biber ihracatının domatesi geçeceğini tahmin ediyoruz. Tüketici alışkanlıkları değişiyor, üretici ve ihracatçılar da buna uyum sağlıyor." dedi.

Rusya'nın domatese uyguladığı kotaya değinen Çavuşoğlu, kotanın tamamen kaldırılmasına yönelik çalışmaların olduğunu, en kısa zamanda görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Ürünlerde ilaç kalıntısının sıfıra indirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Temiz ürün noktasında ülke olarak çok iyi yerlere geldik. Yapılan denetlemelerde yüzde 99'un üzerinde temiz ürün ihraç ediyoruz." ifadesini kullandı.


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