Euro
7.58
Dolar
6.99
BIST 100
100,986.40
Altın
1,706.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın tanıtımında konuşuyor
logo
Ekonomi

Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, koronavirüs salgının bankaya maliyetinin 2,1 milyar sterlini bulabileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 29.04.2020
Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

Londra

Barclays’ten yapılan açıklamada, bankanın bu yılın çeyreğindeki vergilendirme öncesindeki karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalarak 900 milyon sterline gerilediği bildirildi. 

Geçen yılın birinci çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi karı 1,5 milyar sterlin seviyesindeydi.

Açıklamada ayrıca Barclays’in koronavirüs salgınının krediler üzerinden oluşturacağı zararın karşılanması amacıyla yaklaşık 2,1 milyar sterlin ayırdığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bankanın Üst Yöneticisi Jes Staley, “2,1 milyar sterlini kredi düzeltme bedeli olarak ayırmamız, Kovid-19 salgınının olası etkisi konusundaki tahminlerimizi yansıtmaktadır.” ifadesini kullandı.

Staley, ekonomik bozulmanın yarattığı belirsizlik ve düşük faiz ortamı değerlendirildiğinde, 2020’nin zorlu bir yıl olmasının beklendiğini ifade etti.

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC de dün yaptığı açıklamada bankanın batık kredilerinin toplamanın 2,4 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiğini duyurmuştu.

İngiltere’de salgın nedeniyle ekonominin bozulması, şirketlerin iflas etmesi ya da işten çıkarmalara başlaması nedeniyle, çok sayıda şirket ve kişinin bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyeceği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 957'ye yükseldi
Salgının vurduğu Avrupa 'normal hayata' hazırlanıyor
Sigara virüsün hücreye yapışmasını kolaylaştırıyor
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki önlemler Kovid-19'a göre güncellendi
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bini aştı

Benzer haberler

Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu

Denizli'de Kovid-19 tedavisi gören 100 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

Korona günlerinin yazar adaylarına 'merdiven altı' kurs uyarısı

Korona günlerinin yazar adaylarına 'merdiven altı' kurs uyarısı
Sokağa çıkma kısıtlamasının 4 günlük karnesinde dijital oyunlar ilk sırada

Sokağa çıkma kısıtlamasının 4 günlük karnesinde dijital oyunlar ilk sırada

Beş günlükken Kovid-19 tanısı konulan Suriyeli bebek alkışlarla taburcu edildi

Beş günlükken Kovid-19 tanısı konulan Suriyeli bebek alkışlarla taburcu edildi