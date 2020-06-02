Euro
7.61
Dolar
6.81
BIST 100
108,305.10
Altın
1,737.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

BDDK, salgınla mücadele döneminde bankalara yönelik şikayetler üzerine mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Murat Birinci   | 02.06.2020
Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre cezalara konu olan aykırı işlemleri 6 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırdığını ve sözleşme koşullarını tüketici aleyhine ağırlaştırdığını ifade etti.

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin makul bir gerekçe olmadan kullandırılmadığının altını çizen bankacılık kaynakları, maaş hesaplarına mevzuattaki sınır olan 1/4'ün üzerinde bloke konulması veya tahsilat sağlanmasının da diğer bir aykırılık sebebi olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatmanın, takibe atmanın ve tedbir koymanın da şikayete konulardan olduğunu kaydetti.

Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesinin de BBDK'ya gelen şikayetler arasında olduğunu bildiren kaynaklar, "Talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılması da aykırılıklar arasında bulunuyor." açıklamasında bulundu.

BDDK, 20 Mart’ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemişti.

BDDK, müşteri şikayetlerinin çözümü için takipte

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in 13 Nisan'da AA'ya verdiği röportajda, vatandaşların ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24 saat esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla alabilecek ve bankalara iletebilecek bir yapı oluşturduklarını belirtmişti.

BDDK 29 Mayıs’ta duyurduğu kararında "şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" ifadesine yer vermişti.

Müşteriler, https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/ ve 0850 222 23 35 numaralı çağrı merkezi üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. BDDK, müşteri şikayetlerinin çözümü için takibini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de 5, Güney Kore'de 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü

Benzer haberler

Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

'Yörük Gülü'nü koparana 73 bin lira ceza

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti
BDDK'dan 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL para cezası

BDDK'dan 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL para cezası
RTÜK'ten bazı yayın kuruluşlarına 'din ve sağlık istismarı' cezası

RTÜK'ten bazı yayın kuruluşlarına 'din ve sağlık istismarı' cezası