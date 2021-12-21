Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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