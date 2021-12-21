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Ekonomi

Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak." dedi.

Göksel Yıldırım   | 21.12.2021
Bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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