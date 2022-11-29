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Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri ekimde 13,5 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 46,0 artarak 13,5 trilyon liraya ulaştı.

Duhan Değirmenci   | 29.11.2022
Bankacılık sektörünün aktifleri ekimde 13,5 trilyon lira oldu

İstanbul

BDDK tarafından, Ekim 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 452 milyar 845 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 46,0 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 milyar 130 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı ekim itibarıyla yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2021 sonuna göre yüzde 57,4 artarak 8 trilyon 347 milyar 575 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 77,3 artışla 1 trilyon 265 milyar 585 milyon liraya ulaştı. Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 335 milyar 918 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,23 seviyesinde gerçekleşti.

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