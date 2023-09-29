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Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri ağustosta 20,3 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ağustos 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 41,7 artarak 20 trilyon 331,9 milyar liraya yükseldi.

Serhat Tutak  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Bankacılık sektörünün aktifleri ağustosta 20,3 trilyon lira oldu

İstanbul

BDDK tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 20 trilyon 331 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 984 milyar 531 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 41,7 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 37,8 artarak 10 trilyon 449 milyar 872 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 47 yükselerek 3 trilyon 485 milyar 847 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 45,9 artarak 12 trilyon 931 milyar 601 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 32,4 artışla 1 trilyon 860 milyar 713 milyon liraya ulaştı.

Ağustos 2023 döneminde sektörün dönem net karı 350 milyar 589 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,51 seviyesinde gerçekleşti.

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