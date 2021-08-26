Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 895,4 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 409 milyon lira azalarak 3 trilyon 895 milyar 378 milyon liraya geriledi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ağustos haftası itibarıyla 8 milyar 409 milyon lira azaldı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liradan 3 trilyon 895 milyar 373 milyon liraya düştü.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 20 Ağustos haftası itibarıyla 57 milyar 349 milyon lira azalış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,4 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 923 milyar 262 milyon lira oldu.
Taksitli ticari krediler azaldı
Tüketici kredileri tutarı, 20 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 738 milyon lira azalarak 719 milyar 316 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 229 milyon lirası konut, 14 milyar 553 milyon lirası taşıt ve 425 milyar 535 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 482 milyon lira azalarak 598 milyar 231milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 gerileyerek 174 milyar 154 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 71 milyar 705 milyon lirası taksitli, 102 milyar 449 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Ağustos haftası itibarıyla 79 milyon lira azalarak 150 milyar 321 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 225 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 253 milyon lira artarak 811 milyar 205 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ağustos haftasında 65,3 milyar lira azalarak 4 trilyon 30,1 milyar liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 20 Ağustos ile biten haftada 65 milyar 296 milyon 691 bin lira azalarak 4 trilyon 30 milyar 118 milyon 316 bin liraya indi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,94 azalarak 1 trilyon 750 milyar 646 milyon 990 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,29 gerileyerek 2 trilyon 143 milyar 435 milyon 900 bin liraya düştü.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 26 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 232 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 20 Ağustos itibarıyla 77 milyon dolarlık azalış görüldü.
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,10 azalarak 681 milyar 981 milyon 212 bin lira oldu.
Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,36 azalışla 554 milyar 920 milyon 571 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,48 düşüşle 246 milyar 818 milyon 949 bin liraya indi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 45 milyon 281 bin lirası konut, 9 milyar 830 milyon 247 bin lirası taşıt ve 417 milyar 105 milyon 684 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 10 milyon 40 bin lira azalarak 3 trilyon 774 milyar 456 milyon 885 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,11 artış gösterdiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.