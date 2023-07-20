Dolar
26.89
Euro
30.06
Altın
1,973.37
ETH/USDT
1,918.40
BTC/USDT
30,245.00
BIST 100
6,644.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 137,1 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 140 milyar 532 milyon 21 lira artarak 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Serhat Tutak  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 137,1 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Temmuz itibarıyla 140 milyar 532 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 996 milyar 538 milyon liradan, 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 367 milyar 529 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 3,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 154 milyar 860 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 403 milyar 440 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 11 milyar 118 milyon lira artışla 1 trilyon 403 milyar 440 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 42 milyon lira artarak 1 trilyon 189 milyar 406 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 20 milyar 551 milyon lira artarak 808 milyar 710 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 263 milyon lira artarak 169 milyar 194 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 452 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 21 milyar 176 milyon lira artışla 1 trilyon 983 milyar 183 milyon lira oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi hafta sonu sıcaklardan kavrulacak
Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Körfez medyasında geniş yer buldu
Bolu Dağı Tüneli heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak
İstanbul Valiliğinden ilgili kurumlara sokak hayvanlarına yönelik talimat

Benzer haberler

Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor

Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 137,1 milyar lira oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet