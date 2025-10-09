Dolar
logo
Ekonomi

Balıkesir'de kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında hayata geçirilen Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

Murat Seyman  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Balıkesir'de kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Projenin yürütücüsü Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle hayata geçirilen tesis, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmayı hedefliyor.

Sındırgı Belediyesinin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi, butik mandırada üretime başladı.

Günlük yaklaşık 500 kilogram sütün işlendiği mandırada, yerel üreticilerden toplanan sütler, Süt Birliği kontrolünden geçerek mandıraya ulaştırılıyor. Katkısız sütlerden doğal sepet peyniri, lor ve isteğe bağlı olarak köy peyniri üretiliyor.

Sade, kekikli, çörek otlu ve acılı gibi çeşitleriyle raflardaki yerini alan sepet peyniri tüketicilerden tam not aldı.

"Kadın emeğiyle dünya markası olma hedefi"

Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel, projenin bölge kadınları için umut olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

"50 Peynirli Şehrim" projesiyle Sındırgı, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

