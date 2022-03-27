Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya ile Rumeli Feneri Balıkçı Limanı'ndaki balıkçılar, Karadeniz'in Bulgaristan-Kefken kesiminde gece balık avcılığının yasaklanması kararını değerlendirdi.
Ankara/İstanbul
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının, Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında, ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulmasına ilişkin kararını değerlendirdi.
Kararı olumlu bulduklarını vurgulayan Özkaya, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda denize bırakılan mayınlar var. Bazı mayınlar kontrolsüz dolaştığından Karadeniz'deki balıkçılar için çok büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle balıkçılık faaliyetleri ikinci bir emre kadar geceleri yasaklandı. Karar tamamen can ve mal güvenliği için alınmıştır. Balıkçıların güvenliği için alınan bu kararı destekliyoruz." diye konuştu.
Kararın balık tezgahlarına muhtemel yansımalarına değinen Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Şu an tezgahlarda balık sıkıntısı yok. Yasaklama kararından sonra balık miktarında bir nebze azalma olabilir. Balık fiyatları da bundan etkilenerek yükselebilir. Buna karşın yasak, gelecek yıl için balık stoklarının artmasını beraberinde getirecektir."
"Balıkçıların kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesi olumlu olacaktır"
En sağlıklı gıda ürünlerinden birinin balık eti olduğuna işaret eden Özkaya, bu yıl av sezonunda herhangi bir balıkta sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Özkaya, denizlerde bu sezon avlanma sezonunun bitmesine yaklaşık 15 gün kaldığını dile getirdi.
Balıkçıların yaşadığı sorunlara da dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:
"Artan girdi maliyetleri balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen balıkçılarımız tezgahlarda balık olması için canla başla çalıştı, emek verdi. Şimdi, bu sezon erken bitti diyebiliriz. Geçen sene de müsilaj sorunu balıkçılarımızı olumsuz etkilemişti. Balıkçılarımızın kredi borçları mevcut. Yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak balıkçıların kredi borçlarında bir düzenleme yapılabilir. Biz balıkçıların kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesinin sektör için çok olumlu olacağını düşünüyoruz."
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyaya bir faydasının olmadığını vurgulayan Özkaya, savaşın bir an önce sonra ermesini temenni ettiklerini bildirdi. Özkaya, savaşın neden olduğu gerginliğin özellikle tarım alanında yaşattığı sorunların da tüm dünyayı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sert: Alınan karara saygı duyuyoruz
Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Sert de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece avlanma kısıtlaması kararını desteklediğini söyledi.
Sert, can emniyeti öncelikli olduğu için olması gereken kararın alındığını belirterek, "Bu karar balıkçılığı tabii ki etkiler ama sezon zaten sonuna geldi. Gerekirse gündüz de yasak olabilir. Çünkü bir anda denk gelebilirsiniz. Alınan karara saygı duyuyoruz. İnşallah kimsenin canı yanmaz." dedi.
Balıkçı Talat Yer de 40 yıldır denizlerde olduğunu anlatarak, alınan karara uyulacağını, aksi halde denizde çalışanlar için tehlikeli durumun ortaya çıkabileceğini dile getirdi.
Denizcilik sektöründe 27 yıldır çalıştığını ifade eden Serkan Kesici ise mayının denizdeki vasıtalar ve çalışanlar için tehlike arz ettiğine dikkati çekerek, "Temizlenmeden denizde avcılık yapmak tehlikeli olur, önlem alınmalı." diye konuştu.
"Çocukluğumuzda bu sahilde kör bir mayın görmüştük"
Elli seneyi aşkın denizcilik yaptıktan sonra emekli olan Vehbi Girit de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında da mayınlara denk geldiklerini söyledi.
Girit, savaş sonrasında Kilyos'un ilerisinde kayalıkların olduğu yere mayınların geldiğini anlatarak, "Kayalıklara vurup büyük bir hendek açardı. Onlar tesirli mayınlardı. Biz çocukluğumuzda bu sahilde kör bir mayın görmüştük. Mayın olduğunu bilmiyorduk, kafasını açmak için uğraştık. Daha sonra onu oradan aldılar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.