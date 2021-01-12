Euro
9.12
Dolar
7.50
BIST 100
1,549.11
Altın
1,839.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avının, balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle kısmi olarak 10 gün durdurulmasının ardından bolluk bekliyor.

Ömer Ürer,Cem Ali Kuş   | 12.01.2021
Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Düzce

Düzce'de Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 5 gün önce alınan karara balıkçıların uyduğunu söyledi.

Balıkçıların 5 gündür limanda eksiklerini gidermek için çalışma yürüttüğünü aktaran Karakaş, "5 gün önce alınan kararın ardından şu anda denizde bir hamsi hareketliliği gözlemleniyor. Yasağın ardından hamsi bereketinin olacağını düşünüyoruz." dedi.

Karakaş, uygulamanın başlamasıyla tezgahlarda hamsi fiyatının yükseldiğini dile getirerek, "Hamsinin kilogramı 15 liradan 25 lirayı gördü. Tezgahlarda taze ve iri hamsi yok. Şoklanmış hamsi mevcut. Denizlerde avcılık tekrar başladığında hem fiyatlar düşecek hem de iri balık yiyeceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
Almanya'da 'sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu' tartışmaları
AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'
Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

Benzer haberler

Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasının ardından bolluk bekliyor

Bandırmalı balıkçıların yüzünü 'balık bolluğu' güldürüyor