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Ekonomi

Bakanlık, "Hafize Gaye Erkan ile ilgili haberleri Şimşek grubunun servis ettiği" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Bakanlık, "Hafize Gaye Erkan ile ilgili haberleri Şimşek grubunun servis ettiği" iddialarını yalanladı

Ankara

Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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