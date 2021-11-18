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Ekonomi

Bakanlığa dövizde "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirleme yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirlemeye yetkili olacak.

Göksel Yıldırım   | 18.11.2021
Bakanlığa dövizde "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirleme yetkisi

Ankara

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, "kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini" belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

​​​​​​​Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine değinilerek, "Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verilmişti.

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