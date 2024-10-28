Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Ankara
Yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla konuya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.