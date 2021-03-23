Bakanlar Selçuk ve Ersoy, turizm sektörü firmaları ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın ve normalleşme döneminde turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanlarına yönelik destekleri görüştü.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanımız ve beraberindeki heyet ile Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında salgın ve normalleşme döneminde turizm sektöründe faaliyet gösteren firma ve çalışanlarımıza yönelik desteklerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.
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