Dolar
18.48
Euro
17.79
Altın
1,637.45
ETH/USDT
1,384.70
BTC/USDT
20,200.00
BIST 100
3,295.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Gülşen Çağatay   | 27.09.2022
Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Fotoğraf:Muhammed Selim Korkutata/AA

Hamburg

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen fuarda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) organizasyonuyla Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışı Bakanlar Dönmez ve Varank tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yanına malzeme, hizmet ve teknoloji götüren ve ihracat yapan bir rüzgar enerjisi sektörü var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bakan Varank da Türkiye'nin enerjide son 20 yılda yaptığı yatırımlarla dünyada ciddi bir oyuncu haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, dünyanın 45 ülkesine ekipman satışı ve ihracatı yapıyor. Bugün aynı zamanda hidrojenle ilgili oturumlar olacak. Hidrojen de geleceğin dünyasında enerjide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da Türkiye'nin fikirlerini ve çalışmalarını ortaya koyacak. Trendlerle ilgili oturumlar olacak. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'nin kabiliyetlerini tanıtmaktan dolayı memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli ve üretim gücünün sergilendiği WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'na Türkiye'den 30'dan fazla firma katıldı. 30 Eylül'e kadar devam edecek fuarda, firmalar rüzgar teknolojisi alanındaki ürünlerini sergileyecek ve yeni iş bağlantıları kuracak.

Aynı tarihlerde düzenlenen ikinci etkinlik olan "H2 Expo Hidrojen Fuarı ve Kongresi"nde ise gelecekte rüzgar enerjisiyle entegre olacak hidrojen üretim, depolama ve taşıma teknolojileri ele alınacak. Öte yandan, yenilenebilir enerji açısından zengin olan Türkiye'nin hidrojen alanındaki imalat ve üretim potansiyeli anlatılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
"Coğrafi işaret" Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı

Bakanlar Dönmez ve Varank, WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet