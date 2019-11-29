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Ekonomi

Bakanı Selçuk: Türkiye kooperatif sayısı itibarıyla Avrupa'da üçüncü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kooperatif sayısında İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Gazi Nogay,Kemal Ceylan   | 29.11.2019
Bakanı Selçuk: Türkiye kooperatif sayısı itibarıyla Avrupa'da üçüncü

Çorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonominin tartışılmaz bir gerçeği olan rekabetin her sektörde güçlü olmayı gerektirdiğini, bu nedenle ortak hedeflerde buluşarak gücü ve sermayeyi birleştirmek gerektiğini söyledi.

Kooperatifçiliğin işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendirildiğinin altını çizen Selçuk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kooperatifler, bugünkü tarım kredi kooperatiflerine benzer yapıda olan memleket sandıklarının 1863 yılında kurulmasıyla hayata geçmiştir. Bugün toplam 6,3 milyona yakın kooperatif ortağı vatandaşımız var. 38 farklı türde 50 bini aşkın kooperatif bulunuyor. Türkiye olarak kooperatif sayısı itibarıyla İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da üçüncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen 192'si aktif 227 kurulmuş kooperatif var. Kadınlar açısından kooperatifleşmenin ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz."

"Kadın kooperatifçiliği önem kazandı"

Kadın kooperatiflerinin son yıllarda dünyada bir model olarak ortaya çıkmaya başladığını, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşların kadın kooperatiflerine özel önem gösterdiğini belirten Selçuk, kadınların ürettikleriyle Çorum ve ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağını düşündüğünü, bunda kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inandığını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var, güveniyoruz. Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde devlet ve millet olarak hamdolsun, çok güzel ilerlemeler kaydettik. 2012'de 'Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü' ile çiftçi kadınların eğitimine destek verdik. Eğitim konularından birisi de 'Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme' olan protokolüyle bugüne kadar yaklaşık 9 bine yakın çiftçi kadınımıza eğitim verdik. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu alanda farkındalığını artsın, eğitim imkanlarından daha fazla haberdar olabilsin."

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