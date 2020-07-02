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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Yıldız Aktaş   | 02.07.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Ankara
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri,  8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." dedi.

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