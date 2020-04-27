Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuruda bulunuldu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." dedi
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." açıklamasında bulundu.
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