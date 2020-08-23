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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk﻿﻿, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Mehmet Tosun   | 23.08.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

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