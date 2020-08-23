Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri 24 Ağustos’ta başlayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
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