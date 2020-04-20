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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 268 bin 717 firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Barış Kılıç   | 20.04.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 268 bin 717 firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı.

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