Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 268 bin 717 firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.
Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı.
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