Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58,5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı'dan Ballıkaya Barajı isale hattına ilişkin paylaşım Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58,5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sakarya içme suyu arzı için büyük bir yatırım hamlesi yapıldığını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol kapsamında, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58,5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesi imzalandı. 5,2 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz 44,9 kilometrelik isale hattı sayesinde, Sakaryalı hemşehrilerimizin içme suyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz. Suyun her damlasını verimli kullanmak ve şehirlerimizi yarınlara hazırlamak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sakarya'mıza hayırlı, uğurlu olsun."

Paylaşımdaki grafikte yer alan bilgiye göre, proje kapsamında 8 bin 950 metreküplük klor temas tankı, 22 bin 500 metreküplük temiz su deposu ile sanat yapıları da inşa edilecek.