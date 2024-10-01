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Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de son duruma ilişkin yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anlık paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız." açıklamasını yaptı.

Uğur Aslanhan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anlık paylaşılacak

İstanbul

Bakan Yumaklı, "Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak." dedi.

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