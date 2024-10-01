Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin duyurular tüketiciyle anlık paylaşılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız." açıklamasını yaptı.
İstanbul
Bakan Yumaklı, "Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak." dedi.
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