Bakan Yumaklı, yaklaşık 245 bin ton avlanma ile son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini yaşandığını belirterek, "Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık Bakan Yumaklı, yaklaşık 245 bin ton avlanma ile son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini yaşandığını belirterek, "Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından sona eren su ürünleri av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vira Bismillah" diyerek açtıkları 2025-2026 sezonunu "bereketin şükrüyle" tamamladıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız planlı üretim, gemi bazlı kota ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sezon boyunca attığımız her ağ, rızkımızı artırırken aynı zamanda denizlerimizdeki doğal dengenin korunmasına hizmet etti. Yaklaşık 245 bin ton hamsi avcılığıyla, son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık. Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi. Hırçın dalgalara göğüs geren, ağlarını her sabah 'rastgele' diyerek denize bırakan tüm reislerimize, balıkçı kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum."