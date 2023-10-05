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Ekonomi

Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.

Enes Duran  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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