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Ekonomi

Bakan Yanık: Selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz destek 30 milyon lira oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdikleri toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 16.08.2021
Bakan Yanık: Selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz destek 30 milyon lira oldu

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini belirterek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu." bilgisini verdi.

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

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