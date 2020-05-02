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Ekonomi

Bakan Varank: Zor zamanlar milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 02.05.2020
Bakan Varank: Zor zamanlar milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Somali'ye solunum cihazı yardımına ilişkin Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak." ifadesini kullandı.

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Bakan Varank: Zor zamanlar milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur

Bakan Varank: Zor zamanlar milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur