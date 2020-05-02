Bakan Varank: Zor zamanlar milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur." dedi.
Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur.— Mustafa Varank (@varank) May 2, 2020
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız #MilliTeknolojiHamlesi’nin başarılarına şahitlik ediyoruz.
Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak.@Biyovent @Baykar_Savunma @aselsan @arcelik https://t.co/lA193pvE47
Somali'ye solunum cihazı yardımına ilişkin Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak." ifadesini kullandı.
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