Euro
10.02
Dolar
8.47
BIST 100
1,184.36
Altın
1,947.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." dedi.

Mesut Karaduman   | 06.11.2020
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz

Tekirdağ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Tekirdağ'da Mav Elyaf Fabrikası Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu aştı
İngiltere'de karantina protestosunda 104 kişi gözaltına alındı
Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 35 milyonu aştı

Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek

Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı