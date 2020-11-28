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Ekonomi

Bakan Varank: Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz

Bakan Varank, "Ekonomide yeni reform dönemi vizyonumuz çerçevesinde, büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Sefa Şengül   | 28.11.2020
Bakan Varank: Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, TOBB sektör meclisleriyle bir araya geldik. Birlikten kuvvet doğar!"

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