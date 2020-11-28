Bakan Varank: Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz
Bakan Varank, "Ekonomide yeni reform dönemi vizyonumuz çerçevesinde, büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için; sektörlerin nabzını tutuyoruz.— Mustafa Varank (@varank) November 28, 2020
Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan başkanlığında, @TOBBiletisim sektör meclisleriyle bir araya geldik.
Birlikten kuvvet doğar! pic.twitter.com/LzmDISWbbi
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.
Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, TOBB sektör meclisleriyle bir araya geldik. Birlikten kuvvet doğar!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.