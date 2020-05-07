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Ekonomi

Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Bakan Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız." dedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 07.05.2020
Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz Fotoğraf: Raşid Necati Asım/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı." dedi.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık."

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