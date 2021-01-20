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Ekonomi

Bakan Varank: Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor

Bakan Varank, "Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.01.2021
Bakan Varank: Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” programına video konferansla katıldı.

Varank, "Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi'ni kazananların kurduğu sömürge düzeninin bir benzerinin, bugün 4. Sanayi ve Teknoloji Devrimi'nde yaşanmasının önüne geçmeliyiz." dedi.

"Teknolojik gelişmenin getirdiği esneklik, hiç kimseye sorumsuzluk, kuralsızlık hakkı tanımıyor. Şirketlerin, evrensel normları hiçe sayarak, kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz." diyen Varank, şunları söyledi:

"Türkiye'de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli olduğu kadar Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de geçerlidir."

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