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Ekonomi

Bakan Varank: Son 5 yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 21.01.2021
Bakan Varank: Son 5 yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." ifadesini kullandı.

Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

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