Bakan Varank: Son 5 yılda yaptığımız yatırımlar ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." ifadesini kullandı.
Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.
#Canlı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katılıyor https://t.co/Su31eKiYaj— AA Canlı (@AACanli) January 21, 2021
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