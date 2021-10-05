Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Varank, şöyle devam etti:
"Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz."
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.