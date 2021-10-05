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Ekonomi

Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz

Zeynep Çetinkaya   | 05.10.2021
Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, şöyle devam etti:

"Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz."

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