Euro
9.35
Dolar
7.66
BIST 100
1,421.14
Altın
1,878.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne katılıyor. İçişleri Bakanı Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Varank: Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." açıklamasında bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 24.12.2020
Bakan Varank: Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayı ve ocak-kasım dönemine ilişkin yatırım teşvik belgesi verilerini açıkladı. 

Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarına dikkati çeken Varank, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, kasımda düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 57'sini imalat, yüzde 24'ünü hizmetler, yüzde 11'ini enerji, yüzde 6'sını madencilik ve yüzde 2'sini tarım sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı 1. Bölge'nin çektiği görüldü. 

Bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 91, belgelerde öngörülen istihdam sayısında yüzde 55 ve sabit yatırım tutarında yüzde 30 artış yaşandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti
Brezilya Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti
Kovid-19'un mutasyon geçirdiği Güney Afrika'da günlük pozitif oranı yüzde 26'ya ulaştı

Benzer haberler

Bakan Varank: Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz

Bakan Varank: Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz

Van 'Tekstilkent' ile tekstilin yeni üssü olmayı hedefliyor

60 ticaret uzman yardımcısı alınacak

Bakan Varank'ın oylamada tercihi 'ABD'de göstericilere polis müdahalesi'

Bakan Varank'ın oylamada tercihi 'ABD'de göstericilere polis müdahalesi'
Bakan Varank: 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda

Bakan Varank: 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda
Bakan Varank: Teknoloji şirketlerinin temsilcilik açmasına ilişkin düzenlemenin güzel neticelerini görüyoruz

Bakan Varank: Teknoloji şirketlerinin temsilcilik açmasına ilişkin düzenlemenin güzel neticelerini görüyoruz