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Ekonomi

Bakan Varank: Mayıs ayı sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.07.2021
Bakan Varank: Mayıs ayı sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."

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