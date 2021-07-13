Bakan Varank: Mayıs ayı sanayi üretim endeksi performansı yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1,3 arttı. Bu performans, 2021'in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.